Карлес Пуйоль: В свое время Аршавин мог заиграть в «Барселоне»

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Каталонцы интересовались им до перехода в «Арсенал», но в итоге трансфер не состоялся.

— Андрей был хорошим футболистом, здорово играл индивидуально, мог обыграть один в один, — сказал Пуйоль. — Сейчас он вряд ли бы, конечно, заиграл в «Барсе», но в свое время у него был шанс. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).