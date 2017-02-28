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28 февраля 2017, 14:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Карлес Пуйоль: В свое время Аршавин мог заиграть в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль вспомнил экс-игрока сборной России Андрея Аршавина.

Бывший защитник Барселоны и сборной Испании <span class=error>Карлес</span> <span class=error>Пуйоль</span> вспомнил <nobr>экс-игрока</nobr> сборной России Андрея <span class=error>Аршавина</span>. Увеличить
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Каталонцы интересовались им до перехода в «Арсенал», но в итоге трансфер не состоялся.

— Андрей был хорошим футболистом, здорово играл индивидуально, мог обыграть один в один, — сказал Пуйоль. — Сейчас он вряд ли бы, конечно, заиграл в «Барсе», но в свое время у него был шанс. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

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