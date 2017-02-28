Карлес Пуйоль: В свое время Аршавин мог заиграть в «Барселоне»
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль вспомнил
экс-игрока сборной России Андрея Аршавина.
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Каталонцы интересовались им до перехода в «Арсенал», но в итоге трансфер не состоялся.
— Андрей был хорошим футболистом, здорово играл индивидуально, мог обыграть один в один, — сказал Пуйоль. — Сейчас он вряд ли бы, конечно, заиграл в «Барсе», но в свое время у него был шанс. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
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