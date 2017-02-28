Четыре выпускника академии «Алтая» отправились на сборы с основной командой

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Главный тренер Сергей Тимофеев пригласил на сборы большую группу молодых футболистов, в числе которых четыре выпускника академии «Алтай» вратарь Ануар Сапаргалиев, защитники Алишер Алашпаев, Елдос Айтжанов и полузащитник Олег Овчинников (все 1998 г.р).

Вратарь Ануар Сапаргалиев в прошлом году подписал контракт с ФК «Алтай», Елдос Айтжанов, Алишер Алашпаев и Олег Овчинников были на просмотре в Семее летом 2016 года. Олег Овчинников и Ануар Сапаргалиев приглашались в юниорскую сборную Казахстана.