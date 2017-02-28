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28 февраля 2017, 13:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Иньеста: Игроки «Барселоны» на тысячу процентов поддерживают Луиса Энрике

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста опроверг недавние сообщения испанских СМИ о том, что команда потеряла веру в главного тренера Луиса Энрике и уверена, что по окончании нынешнего сезона он покинет каталонский клуб.

Иньеста не сомневается, что Луис Энрике способен быть полезным сине-гранатовым.

«Игроки “Барселоны” на тысячу процентов поддерживают Луиса Энрике. Я не знаю, продлит ли он контракт с клубом, но надеюсь, что он сделает это и будет завоёвывать титулы, как делал до сих пор», — приводит слова Иньесты Football Espana.

Контракт Луиса Энрике с испанским грандом в силе до лета 2017 года, и тренер обещал окончательно определиться со своим будущим не ранее апреля.

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