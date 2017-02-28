Команды легенд «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» сыграют два матча

Игра будет благотворительной, и доходы от неё полностью поступят в фонд «Барселоны». Одновременно это будет первая игра ветеранов «Барселоны», которую они сыграют на стадионе «Камп Ноу». Кроме того, состоится и ответная игра между этими командами, которая пройдёт 2 сентября на поле «Манчестер Юнайтед».



Билеты нам матч будут стоить от € 10 до € 21.



Команда легенд «Барселоны» отметила свой дебют 1 апреля в Керетаро (Мексика), играя против бывших игроков сборной Мексики. В составе каталонской команды такие игроки, как Витор Байя, Христо Стоичков, Георге Попеску, Рональд де Бур и Гаиска Мендьета.