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28 февраля 2017, 12:50 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

На Центральном стадионе Алматы установили электронные турникеты

На Центральном стадионе города Алматы введена электронная система контроля доступа во время проведения футбольных матчей, информирует официальный сайт ПФЛК.

Данное нововведение связано с требованиями европейских норм безопасности на стадионах. Увеличить
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На входах в стадион установлены турникеты, оборудованные электронными считывающими устройствами.

«Данная система позволяет считывать специальный штрих-код билета, произвести видео-фиксацию, а в дальнейшем при необходимости идентифицировать каждого болельщика, который прошел через электронный турникет.

Данное нововведение связано с требованиями европейских норм безопасности на стадионах, регламентированных УЕФА для всех участников европейских турниров.

С целью комфортного и безопасного прохода на Центральный стадион убедительно просим вас приходить на матчи заблаговременно, — говорится в сообщении.

Добавим, что 4 марта Центральный стадион примет матч за Суперкубок Казахстана по футболу, в котором встретятся алматинский «Кайрат» и «Астана».

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