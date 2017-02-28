На Центральном стадионе Алматы установили электронные турникеты
На Центральном стадионе города Алматы введена электронная система контроля доступа во время проведения футбольных матчей, информирует официальный сайт ПФЛК.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На входах в стадион установлены турникеты, оборудованные электронными считывающими устройствами.
«Данная система позволяет считывать специальный
Данное нововведение связано с требованиями европейских норм безопасности на стадионах, регламентированных УЕФА для всех участников европейских турниров.
С целью комфортного и безопасного прохода на Центральный стадион убедительно просим вас приходить на матчи заблаговременно, — говорится в сообщении.
Добавим, что 4 марта Центральный стадион примет матч за Суперкубок Казахстана по футболу, в котором встретятся алматинский «Кайрат» и «Астана».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter