Главный тренер «Арсенала» отказался от рекордного предложения из Китая

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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказался от предложения одного из китайских клубов, сообщает The Telegraph. Зарплата французского специалиста могла составить €35 млн в год после вычета налогов. Приняв предложение из Китая, Венгер стал бы самым высокооплачиваемым тренером мира. Сейчас самую высокую зарплату среди тренеров получает испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити» (€18,3 млн в год).

Контракт Венгера с «Арсеналом» истекает по окончании нынешнего сезона. Лондонский клуб предложил ему продлить соглашение на два года с зарплатой £10 млн (€11,7 млн) за сезон, 67-летний французский специалист пока не принял решения, останется ли он во главе команды.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время он выиграл с клубом три чемпионата Англии, шесть Кубков и шесть Суперкубков страны. С «Арсеналом» француз провел 1158 матчей во всех турнирах. В них лондонский клуб одержал 665 побед, 268 раз сыграл вничью и в 225 встречах уступил.

До перехода в «Арсенал» Венгер возглавлял во Франции «Нанси» и «Монако», а также работал с японским клубом «Нагоя Грампус Эйт». С монегасками он выиграл чемпионат Франции и Кубок страны.

«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Челси» команда отстает на десять очков при одной игре в запасе. В четвертьфинале Кубка Англии «Арсенал» 11 марта дома сыграет с клубом пятого дивизиона «Линкольн Сити». В Лиге чемпионов лондонцы в первом матче 1/8 финала на выезде уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 1:5. Ответная встреча состоится 7 марта на стадионе «Эмирэйтс».