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28 февраля 2017, 11:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» может приобрести Бонуччи в качестве замены Пепе

Мадридский «Реал» может сделать попытку приобрести защитника туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает talkSPORT.

Согласно информации источника, итальянский футболист рассматривается испанским грандом в качестве замены защитнику Пепе, которой по окончании нынешнего сезона может покинуть ряды «сливочных» и продолжить карьеру в Китае.

«Реал» готов воспользоваться конфликтом Бонуччи с главным тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, что может облегчить «Королевскому клубу» приобретение трансферного листа игрока.

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