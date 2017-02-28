«Реал» может приобрести Бонуччи в качестве замены Пепе

Согласно информации источника, итальянский футболист рассматривается испанским грандом в качестве замены защитнику Пепе, которой по окончании нынешнего сезона может покинуть ряды «сливочных» и продолжить карьеру в Китае.



«Реал» готов воспользоваться конфликтом Бонуччи с главным тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, что может облегчить «Королевскому клубу» приобретение трансферного листа игрока.