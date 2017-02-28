Бомбардир Кейн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Форвард «Тоттенхэма» показал самый высокий Instat Index недели.

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ.

Харри Кейн принял непосредственное участие во всех четырех взятиях ворот соперника и принес «Тоттенхэму» крупную победу в матче со «Стоук Сити». Все свои результативные действия нападающий вместил в первый тайм, в ходе которого продемонстрировал высокое мастерство завершающего удара и искусство подыгрыша. В результате футболист показал самый высокий InStat Index прошедшей недели (635).

«Тоттенхэм» построил игру через контроль мяча и быструю игру в пас, в которую гармонично вписался Кейн. Он оттягивался ниже по оси, выступая в качестве подыгрывающего в пространстве между линиями. Игрок за матч отдал 27 пасов и лишь в трех случаях допускал брак в передачах. Принимая мяч спиной к воротам, футболист отыгрывал его Алли и Эриксену или разворачивался во фланг.

В зоне перед штрафной Кейн сближал позиции с парой инсайдов, разыгрывая с ними комбинации в короткий пас. В случае потери мяча партнерами форвард успешно забирал нейтральный мяч (4/3 подбора) и продолжал атаку. Первый гол стал следствием удара Кейна именно после подбора в штрафной соперника.

Кейн в этом матче ярко проявил свое умение завершать атаки. Из 6 ударов форварда 4 были нанесены из-за пределов штрафной, и каждый из них таил в себе угрозу воротам соперника. Дважды нападающий ударами со средних дистанций поражал ворота «Стоука», реализуя стандартные положения. Сразу он удачно поймал мяч на левую ногу после подачи с угла поля, а затем, взяв в помощь рикошет, прицельно пробил низом правой ногой со штрафного.

Для приема мяча Кейн чаще уходил к правому флангу, где совершил 25 ТТД. В этой зоне он чаще сталкивался с Инди, против которого успешно применял дриблинг. Форвард совершил 3 успешные обводки, дважды обыгрывая левоцентрального защитника соперника. После одного из обыгрышей в ходе быстрой атаке Кейн выложил мяч Алли на пустые ворота.

Во втором тайме нападающий успешно работал на сохранение мяча и поддержание владения. Все передачи Кейна после перерыва были точно, за 40 минут он совершил лишь 1 потерю мяча.

Аналитический отдел InStat.