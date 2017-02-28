Клуб: Питер Мур с июня станет исполнительным директором «Ливерпуля»
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт. Исполнительным директором «Ливерпуля» назначен Питер Мур, который приступит к своим обязанностям в июне, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Как сообщается, Мур придет в «Ливерпуль» в июне, когда закончит свою работу в руководстве американской компании Electronic Arts. На посту исполнительного директора Мур сменит Иана Эйра, который вскоре должен покинуть клуб.
В нынешнем сезоне английской
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