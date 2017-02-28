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28 февраля 2017, 11:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Клуб: Питер Мур с июня станет исполнительным директором «Ливерпуля»

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт. Исполнительным директором «Ливерпуля» назначен Питер Мур, который приступит к своим обязанностям в июне, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Как сообщается, Мур придет в «Ливерпуль» в июне, когда закончит свою работу в руководстве американской компании Electronic Arts. На посту исполнительного директора Мур сменит Иана Эйра, который вскоре должен покинуть клуб.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги «Ливерпуль» идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе 49 очков после 26 матчей.

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