THE. Бесплатный сектор для болельщиков как пункт в трансферном контракте игрока

Хаким Зийех тащил «Твенте» два сезона. Не было на «Хролс Фесте» более влиятельной фигуры. 11 голов два года назад, 17 — в прошлом сезоне, 2 — за четыре матча этого сезона. Но у клуба — некоторые проблемы с деньгами и огромные — с полицией. А здесь — интерес со стороны «Аякса». Ненавистного для болельщиков, но такого богатого.



11 млн. евро — на столько в итоге сторговались стороны. Но «Твенте» торговался настолько тщательно, что выбил еще один пункт: в гостевой сектор матча «Аякс» — «Твенте» на «Амстердам-Арене» болельщики «тюккеров» заходят бесплатно.



Ход на грани гениальности. Теперь поклонники энсхедцев точно ненавидят «Аякс» меньше. А Зийеха любят больше (ну, насколько это возможно).



12 марта «Аякс» условно «доплатит» за игрока совсем немного. Зато осчастливит тысячи две с половиной гостей.



В общем, «Твенте» показал, как нужно заключать трансферные контракты с врагами. И свои фанаты довольны, и поддержка в гостях обеспечена.



Хотя, конечно, порвет их Зийех на поле.