Швайнштайгер поддержал рефери после попытки самоубийства

Судья из Ганновера должен был обслуживать матч между «Кёльном» и «Майнцем», но решил свести счёты с жизнью. Врачи спасли арбитра.



Одним из тех, кто поддержал Рафати, стал Швайнштайгер, который тогда выступал за мюнхенскую «Баварию». Футболист написал письмо арбитру.



«Я был очень глубоко тронут. Он не должен был этого делать. Он знал, что я уже никогда не буду арбитром, но это был невероятно гуманный жест.



Депрессии в футболе случаются часто. Я начал делать ошибки, и меня отстранили на несколько недель от работы. Я почувствовал себя отчуждённым», — цитирует Рафати ESPN FC.



Позже Рафати написал книгу о том, как бороться с депрессией во время судейства, а также работал с тремя футболистами Бундеслиги в качестве психолога.