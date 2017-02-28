«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Фабрегаса

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Как сообщает The Telegraph, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хотел бы видеть испанского футболиста, с которым он уже работал в стане «синих», в своей команде.



Ранее в СМИ сообщалось, что Фабрегас может продолжить карьеру в Италии. «Милан» также хочет заполучить испанца в летнее трансферное окно и готов заплатить за него £ 27 млн (около € 32 млн).



В нынешнем розыгрыше АПЛ 29-летний Фабрегас провёл 17 матчей (шесть — с первых минут), в которых забил три мяча, отдал семь голевых передач и получил четыре жёлтые карточки.