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28 февраля 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Фабрегаса

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к полузащитнику <span class=error>Челси</span> <span class=error>Сеску</span> Фабрегасу. Увеличить
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Как сообщает The Telegraph, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хотел бы видеть испанского футболиста, с которым он уже работал в стане «синих», в своей команде.

Ранее в СМИ сообщалось, что Фабрегас может продолжить карьеру в Италии. «Милан» также хочет заполучить испанца в летнее трансферное окно и готов заплатить за него £ 27 млн (около € 32 млн).

В нынешнем розыгрыше АПЛ 29-летний Фабрегас провёл 17 матчей (шесть — с первых минут), в которых забил три мяча, отдал семь голевых передач и получил четыре жёлтые карточки.

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