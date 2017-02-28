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28 февраля 2017, 9:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Реале» оскорблены словами президента «Вильярреала»

Руководству мадридского «Реала» очень не понравились слова президента «Вильярреала» Фернандо Роига относительно арбитра Хесуса Хиля Мансано, обслуживавшего матч этих команд в 24-м туре Примеры, сообщает EFE.

Руководству мадридского Реала очень не понравились слова президента Вильярреала <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Роига</span> относительно арбитра <span class=error>Хесуса</span> <span class=error>Хиля</span> <span class=error>Мансано</span> обслуживавшего матч этих команд в 24-м туре Примеры сообщает EFE. Увеличить
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Играя на своём поле, «Вильярреал» проиграл со счётом 2:3, несмотря на то что по ходу встречи вёл с преимуществом в два мяча. Большую полемику вызвал второй гол «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Игрок отметил, что не играл рукой намеренно. Сам Роиг намекнул на то, что Мансано сознательно помогал сопернику добиться победы. Кроме того, он сказал, что Мансано и его помощники покинули стадион с сумками «Реала», что ему очень не нравится.

Представитель судейского комитета федерации футбола Испании в свою очередь отметил, что в сумке были лишь значки, ручки и брелок «Реала».

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