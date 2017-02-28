В «Реале» оскорблены словами президента «Вильярреала»

Играя на своём поле, «Вильярреал» проиграл со счётом 2:3, несмотря на то что по ходу встречи вёл с преимуществом в два мяча. Большую полемику вызвал второй гол «сливочных», забитый с пенальти нападающим Криштиану Роналду. Мансано назначил одиннадцатиметровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Игрок отметил, что не играл рукой намеренно. Сам Роиг намекнул на то, что Мансано сознательно помогал сопернику добиться победы. Кроме того, он сказал, что Мансано и его помощники покинули стадион с сумками «Реала», что ему очень не нравится.



Представитель судейского комитета федерации футбола Испании в свою очередь отметил, что в сумке были лишь значки, ручки и брелок «Реала».