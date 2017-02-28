Тренер Раньери отдал на благотворительность 1,5 млн фунтов из компенсации за увольнение
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Итальянский специалист Клаудио Раньери, отправленный в отставку с поста главного тренера английского футбольного клуба «Лестер», пожертвовал на благотворительность половину из своей компенсации за увольнение. Об этом сообщает портал 101 Great goals.
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Отмечается, что итальянец получил от «Лестера» 3 млн фунтов за досрочный разрыв контракта, который был подписан летом. Раньери возглавил «Лестер» в 2015 году, а нынешним летом подписал новое соглашение с клубом до июня 2020 года.
Ранее специалист в разные годы тренировал итальянские «Ювентус», «Рому», «Наполи», «Фиорентину» и «Интер», испанские «Атлетико» и «Валенсию», а также английский «Челси».
«Лестер» в прошедшем сезоне впервые в истории стал чемпионом Англии. Предыдущим высшим достижением клуба было второе место в первом дивизионе футбольной лиги в сезоне-1928/29.
В первом же матче после отставки Раньери футболисты «Лестера» одержали домашнюю победу над «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии со счетом 3:1.
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