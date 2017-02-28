Шекспир: Глаза футболистов «Лестера» в матче с «Ливерпулем» горели желанием сражаться

«Лестер» в понедельник на своем поле переиграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 в первом матче после отставки с поста главного тренера Клаудио Раньери. К игре 26-го тура команду готовили Шекспир и Майк Стауэлл.

«Сегодня мы могли видеть в глазах игроков “Лестера” готовность сражаться, внутри них горел огонь, — приводятся слова Шекспира в клубном микроблоге в Twitter. — Мы рано задали темп. Играть под таким давлением слишком тяжело, поэтому мои футболисты заслужили похвалы. Это хороший старт, но пока это только начало. Я благодарен всем, в особенности болельщикам, которые правильно себя повели. Игроки ответили им тем же».

«Лестер», занимающий 15-е место в турнирной таблице, одержал первую победу в 2017 году и прервал серию из пяти поражений в турнире.