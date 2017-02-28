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28 февраля 2017, 1:52 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Крэйг Шекспир: Видел по глазам игроков «Лестера», что сегодня они готовы биться

Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

— Видел по глазам игроков, что сегодня они готовы биться. Внутри у них горел огонь. Играть под давлением нелегко, но футболисты заслужили кредит доверия. Это хорошее начало, но пока только начало.

Сегодня я доволен действиями каждого. И, конечно, команде очень помогли наши болельщики, — заявил Шекспир.

Напомним, Крэйг Шекспер заменил на посту наставника «Лестера» Клаудио Раньери, который был уволен на прошлой неделе. Ранее Шекспир был ассистентом итальянского специалиста.

Чемпионы Англии прервали серию из пяти поражений в АПЛ и поднялись из зоны вылета на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Ливерпуль» остался на пятом месте.

4 марта «Лестер» сыграет на своем поле с «Халл Сити», а «Ливерпуль» в тот же день примет «Арсенал».

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