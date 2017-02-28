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28 февраля 2017, 1:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дринкуотер: Сложно объяснить, почему «Лестер» не играл так раньше

Полузащитник «Лестер Сити» Дэниел Дринкуотер прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура АПЛ.

«Это приятная победа, которую нужно взять за основу. Сегодня мы вернулись к истокам и заставили соперника ошибаться. Команда использовала высокий прессинг, который доставил немало проблем сопернику и помог нам.

Мы готовы к критике и понимаем, что нужно проводить больше подобных матчей. Сложно понять, почему мы не играли так раньше. “Лестер” ждёт мощная концовка сезона», — сказал Дринкуотер в эфире Sky Sports.

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