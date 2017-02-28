Дринкуотер: Сложно объяснить, почему «Лестер» не играл так раньше

«Это приятная победа, которую нужно взять за основу. Сегодня мы вернулись к истокам и заставили соперника ошибаться. Команда использовала высокий прессинг, который доставил немало проблем сопернику и помог нам.



Мы готовы к критике и понимаем, что нужно проводить больше подобных матчей. Сложно понять, почему мы не играли так раньше. “Лестер” ждёт мощная концовка сезона», — сказал Дринкуотер в эфире Sky Sports.