Клопп: «Ливерпуль» позволил «Лестеру» быть собой образца прошлого сезона

«Сейчас мне сложно подобрать правильные слова. Нельзя сказать, что сегодня “Лестер” был чрезмерно агрессивен. Думаю, нам не хватало физики. Соперник был хорошо подготовлен, настроился на матч. Первый пропущенный мяч был очень обидным, и он сильно помог “лисам”. Мне было бы тяжело выразить своё разочарование даже по-немецки — что уж говорить об английском языке. Плохое начало, плохая середина, плохая концовка. У нас были всплески, когда “Ливерпуль” показывал футбол выше среднего, но большую часть времени мы даже до среднего уровня не могли дотянуть.



Знали, чего ждать от “Лестера”. Мы могли сыграть куда лучше. “Ливерпуль” позволил этой команде быть “Лестером” образца прошлого сезона — в этом наша вина. Мы заслужили критику. Всегда можно найти оправдания, но я не готов их искать. Если ты недостаточно хорош, то проигрываешь. Мы попытались сменить тактику в перерыве, но кроссы в штрафную не доставляли серьёзной опасности. Хотя наша команда имела шансы забить второй мяч, и тогда игра могла измениться», — приводит слова Клоппа BBC.