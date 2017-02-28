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Вы ошибаетесь, если думаете, что Раньери уже покинул «Лестер». Итальянец не только не покинул стадион «Кинг Пауэр» — его стало в сотни раз больше! В матче с «Ливерпулем» поклонники «лис» устроили трогательную акцию в поддержку теперь уже бывшего тренера. Многие болельщики нацепили на лица маски с изображением улыбчивого итальянца.

Интересно, что это не было задумкой клуба, хотя «Лестер» недавно подобное уже устраивал. В декабрьском матче с «Эвертоном» работники «лис» разложили по сиденьям маски с лицами Варди — таким образом болельщики и сам клуб протестовали против дисквалификации форварда.

На этот раз фанаты сделали все по своей инициативе. И не только это. Например, по арене были развешены десятки баннеров со словами благодарности Раньери.

А одна британская букмекерская контора, известная экстравагантными акциями, даже организовала маленькую похоронную процессию: за час до игры на «Кинг Пауэр» приехал всамделишный катафалк, внутри которого венками были выложены слова «Покойся с миром, футбол».

Футбол, конечно, еще жив. Но мечта точно уже умерла — так после отставки выразился сам Раньери. Британские СМИ все последние дни пытались найти виновных и находили их среди футболистов, хотя никто из них этого, разумеется, не подтверждал. В том числе и исполняющий обязанности тренера «Лестера» и экс-помощник Раньери Крэйг Шекспир.

Специалист с литературной фамилией решил выставить на игру проверенных футболистов — ровно тот состав, который ковал победы в прошлом сезоне, за исключением ушедшего в «Челси» Канте (его место занял новичок Ндиди). Это было ожидаемо: Раньери в этом сезоне получал много критики из-за чрезмерной ротации.

И ход Шекспира, к удивлению, сработал: «Лестер» с первых же минут заиграл так, будто на дворе прошлая зима. Никакой скованности, никакого страха — лишь чистая страсть и вдохновение. Да, на первых минутах «лисы» не забили, но и Шмайхель не дал «Ливерпулю» выйти вперед. Зато на исходе получаса случился долгожданный гол. Впервые в 2017 году «лисы» забили в премьер-лиге, а Варди прервал личную 10-часовую безголевую серию.

«Ливерпуль» в первом тайме напоминал «Лестер» этого сезона, а «лисы» — самих себя прошлогодних. После первого гола хозяев «красные» вообще оказались шокированы и так и не вышли из этого состояния до самого перерыва. А в концовке первого тайма «Лестер» воспользовался замешательством именитого гостя, и Дринкуотер роскошным ударом удвоил счет. Это точно не прошлый сезон?

В перерыве Гари Невилл в эфире Sky недоумевал: «У “Ливерпуля” было две недели отдыха. Чем футболисты занимались все это время?» Джейми Каррагер в ответ пошутил: «Пили».

Экс-защитник «красных» явно был близок к истине, ведь гости и вправду были будто бы с похмелья. Но в начале второго тайма «Ливерпуль» вроде бы пришел в себя и даже создал пару опасных атак, но Шмайхель вновь сыграл великолепно. Сидевший на трибунах Петер был явно доволен сыном.

«Лестер» играл в точности так, как в прошлом году. Компактная и дисциплинированная игра при обороне, быстрый переход в нападение, прямолинейные атаки в расчете на скорость Варди. Все просто, но действенно. Но «Ливерпуль» не был готов даже к тому, что невысокий англичанин (178 см) будет бить головой. А зря: на исходе часа Варди сделал счет разгромным.

«Ливерпуль» сподобился только на гол престижа — Коутинью поразил нижний угол. Точный удар бразильца должен был раззадорить команду, но этого почему-то не случилось. Клопп как обычно прыгал на бровке и бегал взад-вперед, а «Ливерпуль» медлил и все время врезался в синюю стену. А игроки «Лестера» могли забить и четвертый мяч. Так они в этом сезоне еще не играли, что доказывает догадки английских СМИ: на отставке Раньери настояли сами футболисты.

Стоит ли поддерживать такой «Лестер»?