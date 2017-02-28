Варди: Надеюсь, дубль в матче с «Ливерпулем» станет моей новой отправной точкой

Форвард, не забивавший в чемпионате Англии с декабря 2016 года, на сей раз отметился дублем.



«Нам хотелось дать ответ на всю эту шумиху в прессе, и у нас это получилось. Не знаю, почему мы не показываем такой футбол стабильно. Мы старательно работали, но что-то не получалось. Не стал бы говорить о большем старании. Я был сильно расстроен из-за того, как мало голов забил в этом сезоне. Но надеюсь, что сегодняшний дубль станет для меня новой отправной точкой», — сказал Варди в интервью Sky Sports.