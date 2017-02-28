Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28912369/
28 февраля 2017, 1:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Варди: Надеюсь, дубль в матче с «Ливерпулем» станет моей новой отправной точкой

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал итоги матча 26-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1).

Форвард, не забивавший в чемпионате Англии с декабря 2016 года, на сей раз отметился дублем.

«Нам хотелось дать ответ на всю эту шумиху в прессе, и у нас это получилось. Не знаю, почему мы не показываем такой футбол стабильно. Мы старательно работали, но что-то не получалось. Не стал бы говорить о большем старании. Я был сильно расстроен из-за того, как мало голов забил в этом сезоне. Но надеюсь, что сегодняшний дубль станет для меня новой отправной точкой», — сказал Варди в интервью Sky Sports.

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»