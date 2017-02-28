Варди: Надеюсь, дубль в матче с «Ливерпулем» станет моей новой отправной точкой
Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал итоги матча 26-го тура
Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1).
Форвард, не забивавший в чемпионате Англии с декабря 2016 года, на сей раз отметился дублем.
«Нам хотелось дать ответ на всю эту шумиху в прессе, и у нас это получилось. Не знаю, почему мы не показываем такой футбол стабильно. Мы старательно работали, но
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