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28 февраля 2017, 1:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер отверг щедрое предложение из Китая

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался от предложения одного из китайских клубов, утверждает The Telegraph.

Если бы французский специалист согласился перебраться в Китай, то получал бы € 35 млн в год чистыми — примерно в два раза больше, чем самый высокооплачиваемый тренер мира на текущий момент Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Венгер не готов бросать лондонскую команду посреди сезона и намерен как минимум доработать с ней до лета. Затем он обсудит с руководством «канониров» возможность продления контракта. Даже если он и уйдёт из «Арсенала» в конце сезона, то вряд ли покинет Европу.

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