Венгер отверг щедрое предложение из Китая

Если бы французский специалист согласился перебраться в Китай, то получал бы € 35 млн в год чистыми — примерно в два раза больше, чем самый высокооплачиваемый тренер мира на текущий момент Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).



Венгер не готов бросать лондонскую команду посреди сезона и намерен как минимум доработать с ней до лета. Затем он обсудит с руководством «канониров» возможность продления контракта. Даже если он и уйдёт из «Арсенала» в конце сезона, то вряд ли покинет Европу.