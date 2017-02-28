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28 февраля 2017, 1:14 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Два мяча Варди помогли «Лестеру» победить «Ливерпуль» в чемпионате Англии

«Лестер» победил в первом матче после увольнения Клаудио Раньери со счетом 3:1.

<span class=error>Лестер</span> победил в первом матче после увольнения <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> со счетом 3:1. Увеличить
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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Лестера» победили «Ливерпуль» со счетом 3:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии.

В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Джейми Варди (28-я и 60-я минуты) и Дэниэл Дринкуотер (39). У «Ливерпуля» отличился Коутиньо (68). Варди забил первые голы в чемпионате Англии в 2017 году, прервав свою безголевую серию, которая составила 637 минут.

Болельщики «Лестера» на 65-й минуте встречи исполнили песню в честь 65-летнего тренера Клаудио Раньери, который был уволен с поста наставника команды 23 февраля. Также болельщики вывесили баннер со словами на итальянском: «Спасибо, Клаудио». Раньери возглавил «Лестер» в 2015 году и впервые в истории привел к титулу чемпиона Англии в прошлом сезоне.

«Лестер» поднялся на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 24 очка в 26 матчах. «Ливерпуль» идет на пятой строчке, имея в активе 49 очков.

В следующем матче чемпионата Англии «Лестер» 4 марта дома встретится с «Халлом», в тот же день «Ливерпуль» также на своем поле сыграет против «Арсенала».

27.02.2017 23:00 основной раунд: 26-й тур King Power Stadium
Лестер 3:1 Ливерпуль
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Крейг Шекспир Юрген Клопп
Голы
28′ Джейми Варди (М. Олбрайтон) 9
39′ Дэнни Дринкуотер 4
60′ Джейми Варди (К. Фукс) 9
10 Филиппе Коутинью (Эмре Джан) 68′
Составы
Каспер Шмейхель 1
Дэнни Симпсон 17
Кристиан Фукс 28
Уэстли Морган 5
Роберт Хут 6
Джейми Варди 9
Дэнни Дринкуотер 4
Уилфред Ндиди 25
90′ Марк Олбрайтон 11
Бен Чилвелл 3
69′ Синдзи Окадзаки 20
Дэниел Амарти 13
80′ Рияд Махрез 26
Демарэй Грэй 22
22 Симон Миньоле
2 Натаниел Клайн
7 Джеймс Милнер
32 Жоэль Матип
5 Джорджиньо Вайналдум
23 Эмре Джан
10 Филиппе Коутинью
11 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину
21 Пеззини Лейва Лукас 84′
58 Бен Вудберн
20 Адам Лаллана 66′
27 Дивок Ориги
19 Садио Мане 66′
18 Альберто Морено
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 7
5 Угловые 12
7 Фолы 4
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Зарубежного футбола

Болельщики «Лестера» поблагодарили Раньери

Болельщики «Лестер Сити» на матче 26-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем» вывесили ряд плакатов в поддержку бывшего главного тренера команды Клаудио Раньери, который был отправлен в отставку 23 февраля в связи с неудовлетворительными результатами.
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