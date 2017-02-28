Два мяча Варди помогли «Лестеру» победить «Ливерпуль» в чемпионате Англии

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Лестера» победили «Ливерпуль» со счетом 3:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии.

В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Джейми Варди (28-я и 60-я минуты) и Дэниэл Дринкуотер (39). У «Ливерпуля» отличился Коутиньо (68). Варди забил первые голы в чемпионате Англии в 2017 году, прервав свою безголевую серию, которая составила 637 минут.

Болельщики «Лестера» на 65-й минуте встречи исполнили песню в честь 65-летнего тренера Клаудио Раньери, который был уволен с поста наставника команды 23 февраля. Также болельщики вывесили баннер со словами на итальянском: «Спасибо, Клаудио». Раньери возглавил «Лестер» в 2015 году и впервые в истории привел к титулу чемпиона Англии в прошлом сезоне.

«Лестер» поднялся на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 24 очка в 26 матчах. «Ливерпуль» идет на пятой строчке, имея в активе 49 очков.

В следующем матче чемпионата Англии «Лестер» 4 марта дома встретится с «Халлом», в тот же день «Ливерпуль» также на своем поле сыграет против «Арсенала».