Дубль Белотти спас «Торино» от поражения в матче с «Фиорентиной»
«Фиорентина» упустила победу над «Торино» в матче 26-го тура итальянской Серии А.
Встреча проходила во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счетом 2:2.
В дебюте встречи Риккардо Сапонара открыл счет. На 38-й минуте Никола Калинич удвоил преимущество «фиалок». В середине второго тайма Андреа Белотти отыграл один мяч. На 85-й минуте Белотти оформил дубль.
«Фиорентина» (41 очко) занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (36) идет девятым.
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