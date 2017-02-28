Дубль Белотти спас «Торино» от поражения в матче с «Фиорентиной»

Встреча проходила во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счетом 2:2.



В дебюте встречи Риккардо Сапонара открыл счет. На 38-й минуте Никола Калинич удвоил преимущество «фиалок». В середине второго тайма Андреа Белотти отыграл один мяч. На 85-й минуте Белотти оформил дубль.



«Фиорентина» (41 очко) занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (36) идет девятым.