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28 февраля 2017, 0:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Атлетико» Эрнандес приговорен к общественным работам за домашнее насилие

Защитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Лукас Эрнандес приговорен к месяцу общественных работ по делу о домашнем насилии, сообщает As.

Наказание 20-летний игрок получил после ссоры со своей подругой Амелией Льоренте, которая состоялась 3 февраля. О сути конфликта молодой пары не сообщается. Помимо месяца общественных работ Эрнандес оштрафован на 180 евро.

Отмечается, что сторона обвинения настаивала на тюремном заключении на семь месяцев для футболиста «Атлетико». Ранее отмечалось, что стражи правопорядка зафиксировали телесные повреждения у обоих участников инцидента.

Примечательно, что Амелия, как и Эрнандес, также приговорена к месяцу общественных работ и аналогичному штрафу. Более того, пара получила судебный запрет на общение друг с другом в течение шести месяцев.

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