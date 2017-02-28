Саншеш не поможет «Баварии» в матче ¼ финала Кубка Германии с «Шальке»
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш пропустит предстоящий матч ¼ финала Кубка Германии с «Шальке».
19-летний футболист простудился, информирует
Матч между «Баварией» и «Шальке» состоится 1 марта в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало встречи запланировано на 22:45 мск.
В нынешнем сезона Саншеш провёл за «Баварию» 18 матчей во всех турнирах, но не забил ни одного гола.
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