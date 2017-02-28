Болельщики «Лестера» поблагодарили Раньери
Болельщики «Лестер Сити» на матче 26-го тура
Премьер-лиги с «Ливерпулем» вывесили ряд плакатов в поддержку бывшего главного тренера команды Клаудио Раньери, который был отправлен в отставку 23 февраля в связи с неудовлетворительными результатами.
Клаудио возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду к величайшему триумфу в её 133-летней истории, впервые сделав «лис» чемпионами Англии.
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