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28 февраля 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Лестера» поблагодарили Раньери

Болельщики «Лестер Сити» на матче 26-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем» вывесили ряд плакатов в поддержку бывшего главного тренера команды Клаудио Раньери, который был отправлен в отставку 23 февраля в связи с неудовлетворительными результатами.

Клаудио возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду к величайшему триумфу в её 133-летней истории, впервые сделав «лис» чемпионами Англии.

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