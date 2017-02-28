Агент: Селезнёва хотел купить «Галатасарай», в нём проснулся хищник
Агент Иван Пироженко, представляющий интересы форварда «Карабюкспора» Евгения Селезнева, сообщил, что
экс-игрока «Кубани» хотел приобрести «Галатасарай».
«Турция была самым оптимальным вариантом, где можно было адаптироваться и восстановиться. На Женю снова приятно смотреть, в нем проснулся хищник. Не всегда нужно думать о том, чтобы заработать. Иногда нужен такой трамплин.
Им интересуются
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