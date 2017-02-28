Агент: Селезнёва хотел купить «Галатасарай», в нём проснулся хищник

«Турция была самым оптимальным вариантом, где можно было адаптироваться и восстановиться. На Женю снова приятно смотреть, в нем проснулся хищник. Не всегда нужно думать о том, чтобы заработать. Иногда нужен такой трамплин.



Им интересуются топ-клубы, это не секрет. Его хотел покупать “Галатасарай” после первой игры. Просто у Жени уже был лимит переходов за один сезон, а они были готовы его забирать. Он подходит под их стиль игры», — сказал Пироженко в эфире программы «Великий футбол».