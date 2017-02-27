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27 февраля 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Скончался бывший футболист «Эвертона» Алекс Янг

Бывший нападающий «Эвертона» и сборной Шотландии Алекс Янг скончался в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Прославленный футболист завоевал восемь командных трофеев и привёл «Эвертон» к победе в чемпионате Англии в 1963 году. Он также побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, Кубке Шотландии, по два раза выигрывал чемпионат Шотландии и Кубок шотландской лиги. В его активе 87 голов в 273 матчах в составе «ирисок».

«Мы все глубоко скорбим, и нам будет его сильно не хватать. Он тихо скончался в маленькой больнице рядом с Эдинбургом. Последние несколько недель мой отец болел, но отважно сражался с недугом. Он любил “Эвертон”, ему нравилось возвращаться на родной стадион. Отец всегда говорил, что посещение “Гудисон Парк” — это для него как поход в церковь», — сказал сын Алекса Янга.

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