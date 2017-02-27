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27 февраля 2017, 23:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» оценивает 18-летнего форварда Мбаппе в € 60 млн

«Монако» оценивает трансферную стоимость своего нападающего Килиана Мбаппе в € 60 млн, утверждает Le Parisien.

Контракт 18-летнего французского футболиста заканчивается в 2019 году, поэтому монегаски намерены в скором времени подписать с игроком новое соглашение, чтобы повысить его стоимость.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 19 матчей в Лиге 1, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Барселона», «Реал» «Манчестер Сити», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Монако
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