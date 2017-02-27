«Монако» оценивает 18-летнего форварда Мбаппе в € 60 млн

Контракт 18-летнего французского футболиста заканчивается в 2019 году, поэтому монегаски намерены в скором времени подписать с игроком новое соглашение, чтобы повысить его стоимость.



В текущем сезоне Мбаппе провёл 19 матчей в Лиге 1, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Барселона», «Реал» «Манчестер Сити», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».