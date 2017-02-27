Евгений Селезнев: Не мог выговорить «Карабюкспор»

— Я спрашивал у агента: «Куда мы едем?» и не мог выговорить название клуба, — цитирует «Футбол 1» Селезнева. — Кто-то надо мной смеялся, что я ушел в «Карабюкспор» из «Шахтера». Но есть разница: или я смотрю футбол откуда-то, или обыгрываю «Бешикташ» и «Галатасарай» и забиваю. Никакие деньги в мире не стоят этих ощущений. Когда я пришел в команду, сказали, что стоит задача не вылететь. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда задача — попасть в еврокубки. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед.

После «Галатасарая» меня назвали King Селезнев. Люди живут футболом и ты живешь вместе с ними. Я захожу в ресторан, и ни разу еще за него не заплатил. Меня все кормят бесплатно. Я партнерам говорю, пусть отдают мне в штрафную, мне больше ничего не надо. И пускай бегут в центр поля, радуются.