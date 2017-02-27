Евгений Селезнев: Не мог выговорить «Карабюкспор»
Нападающий «Карабюкспор» Евгений Селезнев заявил, что был удивлен целью клуба о сохранении прописки в чемпионате. Также футболист отметил, что ни ни разу не платил за ресторан. 31-летний нападающий в текущем сезоне провел 6 матчей в чемпионате Турции и забил три мяча.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я спрашивал у агента: «Куда мы едем?» и не мог выговорить название клуба, — цитирует «Футбол 1» Селезнева. —
После «Галатасарая» меня назвали King Селезнев. Люди живут футболом и ты живешь вместе с ними. Я захожу в ресторан, и ни разу еще за него не заплатил. Меня все кормят бесплатно. Я партнерам говорю, пусть отдают мне в штрафную, мне больше ничего не надо. И пускай бегут в центр поля, радуются.
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