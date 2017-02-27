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27 февраля 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Китайский консорциум хочет купить контрольный пакет акций «Бетиса» за € 160 млн

«Бетис» может перейти под управление китайских бизнесменов. Консорциум, название которого не уточняется, готовит предложение по покупке контрольного пакета акций испанского клуба за € 160 млн, утверждает Canal Sur Radio.

Ситуация осложняется тем, что 30% акций принадлежат фонду бывшего президента «Бетиса» Мануэля Руиса де Лоперы, который находится под судебным эмбарго на юридические сделки.

Набрав 24 очка в 23 матчах, «Бетис» занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры. От зоны вылета клуб отделяют семь баллов.

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