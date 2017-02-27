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27 февраля 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Макелеле: Искренне надеюсь, что карьера Канте сложится лучше моей

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле, ныне входящий в тренерский штаб «Суонси Сити», высоко оценил игру своего соотечественника Н’Голо Канте, выступающего за «Челси».

«Канте очень бескорыстен, он альтруист. Он всегда играет с улыбкой на лице, это исключительное качество. Я искренне надеюсь, что его карьера сложится лучше моей, но ему не хватает лидерских качеств. Вокруг футболиста должна быть аура, чтобы партнёры смотрели на него и слушались, чтобы он добавлял им мотивации. Если у Канте появится это качество, он станет исключительным игроком», — цитирует Макелеле SFR Sport.

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