Макелеле: Искренне надеюсь, что карьера Канте сложится лучше моей

«Канте очень бескорыстен, он альтруист. Он всегда играет с улыбкой на лице, это исключительное качество. Я искренне надеюсь, что его карьера сложится лучше моей, но ему не хватает лидерских качеств. Вокруг футболиста должна быть аура, чтобы партнёры смотрели на него и слушались, чтобы он добавлял им мотивации. Если у Канте появится это качество, он станет исключительным игроком», — цитирует Макелеле SFR Sport.