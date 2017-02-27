«Галатасарай» проиграл «Бешикташу» в стамбульском дерби

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



«Галатасарай» не смог победить в третьем матче турнира подряд. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Андерсон Талиска.



«Бешикташ», набравший 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Истанбул Башакшехир» на 4 балла. «Галатасарай» (40) идёт третьим.