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27 февраля 2017, 22:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Галатасарай» проиграл «Бешикташу» в стамбульском дерби

«Бешикташ» выиграл у «Галатасарая» в матче 22-го тура чемпионата Турции.

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Галатасарай» не смог победить в третьем матче турнира подряд. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Андерсон Талиска.

«Бешикташ», набравший 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Истанбул Башакшехир» на 4 балла. «Галатасарай» (40) идёт третьим.

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