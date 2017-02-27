Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28911379/
27 февраля 2017, 22:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Ливерпуль».

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура <span class=error>АПЛ</span> <span class=error>Лестер</span> Сити — Ливерпуль. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лукас, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Коутиньо, Фирмино.

Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»