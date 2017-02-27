«Лестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Ливерпуль».
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«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лукас, Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Коутиньо, Фирмино.
Начало встречи запланировано на 23:00 мск.
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