Конте грядущим летом может вернуться в чемпионат Италии

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Согласно информации источника, главный тренер «синих» скучает по родине и поэтому рассматривает вариант с отъездом из Англии. Отмечается, что Конте решится на возвращение чемпионат Италии только в том случае, если «Челси» станет чемпионом страны по итогам текущего сезона.

Также сообщается, что ситуацией намерен воспользоваться миланский «Интер», а его представители уже вылетели в Лондон на переговоры с агентом итальянца.

Напомним, наставник возглавил столичный клуб минувшим летом. На данный момент команда под его руководством лидирует в таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на 10 очков.