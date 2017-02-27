Убытки «Астон Виллы» увеличились в три с лишним раза за один сезон

По итогам сезона-2014/15 дефицит бюджета «Астон Виллы» был в три с лишним раза меньше и составил £ 26,6 млн. Оборот клуба сократился со £ 115,7 млн в сезоне-2014/15 до £ 108,8 млн.



Набрав 39 очков в 33 матчах нынешнего розыгрыша Чемпионшипа, «Астон Вилла» занимает 17-е место в таблице.