Убытки «Астон Виллы» увеличились в три с лишним раза за один сезон
«Астон Вилла» опубликовала финансовый отчёт по итогам сезона-2015/16. Клуб закончил финансовый год с операционным убытком в £ 81,3 млн (около € 95 млн), информирует
пресс-служба «львов».
По итогам сезона-2014/15 дефицит бюджета «Астон Виллы» был в три с лишним раза меньше и составил £ 26,6 млн. Оборот клуба сократился со £ 115,7 млн в сезоне-2014/15 до £ 108,8 млн.
Набрав 39 очков в 33 матчах нынешнего розыгрыша Чемпионшипа, «Астон Вилла» занимает 17-е место в таблице.
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