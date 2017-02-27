Александр Глеб: «Кайрат» в этом сезоне способен пробиться в групповой этап еврокубка

— Александр, недавно ваша команда провела контрольную встречу с «Кайратом». Какое впечатление на Вас произвел соперник?

— Хорошая команда, играет в хороший, зрелищный футбол. Короткий средний пас, хороший подбор игроков. Мне «Кайрат» понравился.



— По игре — в чем «Кайрат» оказался сильнее?

— Игроки «Кайрата» были лучше готовы. Схема, по которой они играли, для нас оказалась сложной в первом тайме. Где-то не разобрались, как накрывать, поэтому «Кайрат» смотрелся зрелищнее и больше моментов создал.



— Какие эмоции испытали, встретившись с Андреем Аршавиным, который так же, как и Вы, прежде играл в лондонском «Арсенале»?

— Нормальные. Андрей — отличный футболист, играл на самом высоком уровне. Опытный игрок. Создавал моменты, руководил молодыми ребятами. Молодец.



— О чем-то поговорить с Аршавиным удалось? Возможно, что-то вспомнили из прошлого?

— Нет, особо не разговаривали. Все были сконцентрированы на игре.



— Он как-то изменился, по сравнению с теми годами, когда выступал за «Арсенал»?

— Не сильно. Просто видно, что играет за счет опыта, спокойно.



— По Вашему мнению, «Кайрат» в этом сезоне способен пробиться в групповой этап еврокубка?

— Конечно, способен. Почему — нет? Сейчас в футболе каждая команда способна на многое. Все зависит от них самих.



— Вам, когда-нибудь поступали предложения от казахстанских клубов?

— Вроде бы, нет.



— Вспоминая противостояние «Астаны» и БАТЭ в квалификации Лиги Европы, — чего тогда не хватило белорусскому клубу, чтобы пройти дальше?

— Думаю, что голов. В принципе, дома БАТЭ был сильнее, могли забивать и уже в первом тайме решать некоторые вопросы. Но, к сожалению, тогда не получилось — и «Астана» заслуженно прошла дальше.



— Две команды, в которых Вы оставили свой след, «Барселона» и «Арсенал», крупно проиграли в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Как думаете, получится ли у них отыграться в ответных встречах?

— Честно говоря, будет трудно. Посмотрим. Насчет «Барселоны» — если каталонцы забьют в первом тайме два гола, то тогда все возможно. Конечно, тяжело будет. Ну, у «Арсенала», думаю, шансов нет.



— Что могли бы пожелать казахстанским любителям футбола, и хотелось ли бы Вам сыграть против наших команд вновь?

— А почему — нет? Пожелаю зрелищного футбола, чтобы радовались, поддерживали свои команды.