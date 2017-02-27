Александр Глеб: «Кайрат» в этом сезоне способен пробиться в групповой этап еврокубка
Экс-полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб, ныне выступающий за российский клуб «Крылья Советов», поделился в беседе с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz своими мыслями о контрольной игре с алматинским «Кайратом», которая завершилась в пользу казахстанской команды со счетом 1:0, а также впечатлениями от встречи другим футболистом, когда-то забивавшим в составе лондонских «пушкарей», — Андреем Аршавиным.
— Александр, недавно ваша команда провела контрольную встречу с «Кайратом». Какое впечатление на Вас произвел соперник?
— Хорошая команда, играет в хороший, зрелищный футбол. Короткий средний пас, хороший подбор игроков. Мне «Кайрат» понравился.
— По игре — в чем «Кайрат» оказался сильнее?
— Игроки «Кайрата» были лучше готовы. Схема, по которой они играли, для нас оказалась сложной в первом тайме.
— Какие эмоции испытали, встретившись с Андреем Аршавиным, который так же, как и Вы, прежде играл в лондонском «Арсенале»?
— Нормальные. Андрей — отличный футболист, играл на самом высоком уровне. Опытный игрок. Создавал моменты, руководил молодыми ребятами. Молодец.
— О
— Нет, особо не разговаривали. Все были сконцентрированы на игре.
— Он
— Не сильно. Просто видно, что играет за счет опыта, спокойно.
— По Вашему мнению, «Кайрат» в этом сезоне способен пробиться в групповой этап еврокубка?
— Конечно, способен. Почему — нет? Сейчас в футболе каждая команда способна на многое. Все зависит от них самих.
— Вам,
— Вроде бы, нет.
— Вспоминая противостояние «Астаны» и БАТЭ в квалификации Лиги Европы, — чего тогда не хватило белорусскому клубу, чтобы пройти дальше?
— Думаю, что голов. В принципе, дома БАТЭ был сильнее, могли забивать и уже в первом тайме решать некоторые вопросы. Но, к сожалению, тогда не получилось — и «Астана» заслуженно прошла дальше.
— Две команды, в которых Вы оставили свой след, «Барселона» и «Арсенал», крупно проиграли в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Как думаете, получится ли у них отыграться в ответных встречах?
— Честно говоря, будет трудно. Посмотрим. Насчет «Барселоны» — если каталонцы забьют в первом тайме два гола, то тогда все возможно. Конечно, тяжело будет. Ну, у «Арсенала», думаю, шансов нет.
— Что могли бы пожелать казахстанским любителям футбола, и хотелось ли бы Вам сыграть против наших команд вновь?
— А почему — нет? Пожелаю зрелищного футбола, чтобы радовались, поддерживали свои команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter