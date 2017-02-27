«Кёльн» отказался продать Модеста в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 50 млн

«Мы уже много раз отказали им, но он продолжают присылать неприличные предложения. Это неуважительные и агрессивные методы, у меня не такие ценности», — заявил спортивный директор «Кёльна» Йорг Шмадтке.



На прошлой неделе сообщалось, что один из китайских клубов предложил за 28-летнего Модеста € 40 млн, однако «Кёльн» не стал отпускать футболиста.



Модест занимает третью строчку в гонке бомбардиров Бундеслиги. На его счету 17 голов в 22 матчах.