Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28910848/
27 февраля 2017, 20:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кёльн» отказался продать Модеста в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 50 млн

«Кёльн» вновь отказался продать нападающего Антони Модеста в Китай. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за лучшего бомбардира немецкой команды € 50 млн, но получил отказ, информирует Bild.

«Мы уже много раз отказали им, но он продолжают присылать неприличные предложения. Это неуважительные и агрессивные методы, у меня не такие ценности», — заявил спортивный директор «Кёльна» Йорг Шмадтке.

На прошлой неделе сообщалось, что один из китайских клубов предложил за 28-летнего Модеста € 40 млн, однако «Кёльн» не стал отпускать футболиста.

Модест занимает третью строчку в гонке бомбардиров Бундеслиги. На его счету 17 голов в 22 матчах.

Кельн
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»