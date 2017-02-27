«Кёльн» отказался продать Модеста в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 50 млн
«Кёльн» вновь отказался продать нападающего Антони Модеста в Китай. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за лучшего бомбардира немецкой команды € 50 млн, но получил отказ, информирует Bild.
«Мы уже много раз отказали им, но он продолжают присылать неприличные предложения. Это неуважительные и агрессивные методы, у меня не такие ценности», — заявил спортивный директор «Кёльна» Йорг Шмадтке.
На прошлой неделе сообщалось, что один из китайских клубов предложил за 28-летнего Модеста € 40 млн, однако «Кёльн» не стал отпускать футболиста.
Модест занимает третью строчку в гонке бомбардиров Бундеслиги. На его счету 17 голов в 22 матчах.
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