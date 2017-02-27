«Он сошёл с ума». Почему на самом деле уволили Раньери

Увольнение Клаудио Раньери взорвало информационное пространство сильнее, чем отставки Моуринью из «Челси», ван Гала из «МЮ» и Пеллегрини из «Сити» вместе взятые. Ленты соцсетей забиты новостями о том, что игроки «Лестера» сами «сливали» тренера, регулярно жалуясь руководству и лично к мистеру Шриваддханапрабхе.



«Я не понимаю, откуда вообще берётся информация о каких-то встречах», — после отставки Раньери недоумевал вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель. С ним согласился и Джейми Варди: «Появились слухи, что я выступил за увольнение Раньери, но они являются полностью ложными и необоснованными. Я желаю Клаудио всего лучшего, спасибо ему за всё».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ8kq-whcOH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I must have written and deleted my words to this post a stupid amount of times! I owed Claudio to find the right and appropriate words! Claudio has and always will have my complete respect! What we achieved together and as a team was the impossible! He believed in me when many didn't and for that I owe him my eternal gratitude. There is speculation I was involved in his dismissal and this is completely untrue, unfounded and is extremely hurtful! The only thing we are guilty of as a team is underachieving which we all acknowledge both in the dressing room and publicly and will do our best to rectify. I wish Claudio the very very best in whatever the future holds for him. Thank You Claudio for everything.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Jamie Vardy (@vardy7) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-25T19:33:25+00:00">Feb 25, 2017 at 11:33am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тем не менее британское медиа The Telegraph провело своё расследование, в котором сотрудники «Лестера» анонимно согласились рассказать, что происходило в команде после чемпионства.



Во-первых, футболисты и тренер устали друг от друга ещё летом, во время американского турне «Лестера». Чтобы участвовать в Международном кубке чемпионов, команде пришлось пролететь 11 часов до Лос-Анджелеса, чем «лисы» были жутко недовольны. Сам Клаудио Раньери в течение всей поездки выглядел необычайно измученным и раздражённым.

Во-вторых, The Telegraph пишет о странных тренировках «Лестера», во время которых владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха и члены совета директоров сидели на высоких стульях и чуть ли не пытались руководить Раньери.



В-третьих, спортивный психолог Кен Уэй, работавший с «Лестером» в чемпионский сезон, летом 2016-го был неожиданно уволен из клуба. (По слухам, с такой же проблемой столкнулся Леонид Слуцкий в сборной России.) Из-за этого Раньери начал нервничать и почти не считался с мнением второго тренера Крейга Шекспира, который был авторитетом в раздевалке. Более того, итальянец перестал прислушиваться к своим игрокам, которые выступали против экспериментов над тактикой и предлагали вернуться к контратакующей схеме 4−4−2, приносивший результат в прошлом году.



В-четвёртых, даже за промахи спортивного директора клуба Джона Рудкина доставалось всё равно Раньери. Именно Рудкин, приближенный к семье Шриваддханапрабха, был ответственным за провальную, по мнению английских журналистов, трансферную кампанию. Он же принимал решение подарить футболистам, завоевавшим чемпионство, по BMW, на что обиделись ветераны из персонала.



В-пятых, источники The Telegraph из клуба жалуются на «безумные решения Раньери, которые тренер принимал весь сезон». Футболисты чувствовали себя «flat-f*ck» (непереводимое английское нецензурное выражение, значение которого лучше посмотреть в Интернете). Например, лидеры команды жаловались на решение Раньери поставить в старт на матч с «Севильей» Ахмеда Мусу, а не Демирая Грея.

Но последней каплей для руководителей «Лестера» стало даже не поражение в плей-офф Лиги чемпионов, а вылет из Кубка после противостояния с «Миллуоллом» из третьего по силе дивизиона Англии. Мистер Шриваддханапрабха твёрдо решил уволить Раньери, но всё равно собрал команду в лобби севильского отеля перед вылетом домой.

На вопрос «Стоит ли уволить Раньери?» все футболисты «Лестера» ответили: «Да, иначе вылета нам не избежать». На следующий день всё тот же Джон Рудкин, проваливший трансферную кампанию, сообщил Клаудио Раньери о его отставке.



Похоже, теперь боссы «Лестера» выбирают нового тренера вместе с командой. Вариантов немного: либо любимец лидеров «лисов» Крейг Шекспир, либо уже спасавший команду от вылета Найджел Пирсон. По крайней мере, они не вызывают у Варди и Ко раздражения.