Антонио Конте: У «Челси» есть Виллиан, поэтому я могу спать спокойно
Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после победы над «Суонси» в матче 26-го тура АПЛ (3:1).
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О целях на текущий сезон
— Очень важно продолжать в том же духе, — говорит итальянец. — Мы имеем прекрасную возможность сохранить первое место за собой. Сейчас нужно постараться улучшить наше положение, — сказал Конте.
Матч с «Суонси»? Эта команда играет очень компактно. Нам было трудно находить свободное пространство между линиями. Что касается Фабрегаса, то я очень рад за него. Но также я рад и за Матича, который отлично справился, выйдя на замену. Канте играет просто фантастически. Именно поэтому мы лидируем в чемпионате — все мои футболисты играют очень и очень хорошо, — считает Конте.
Об игре Фабрегаса
— В матче с «Суонси» я принял решение выпустить Сеска с первых минут, но не забыл, что Матич, как и Канте, проводит фантастический сезон. Мы должны продолжать в том же духе. Наша общая цель важнее отдельно взятого игрока. В любом случае я доволен игрой Фабрегаса, особенно его отношением к тренировкам.
Очень рад, что у меня есть возможность руководить игроками такого уровня, — продолжает наставник «синих». Речь идет не о об игроках среднего уровня, а о
О роли Виллиана
— Хотел бы отметить этого игрока. Педро вышел в старте, но отношение Виллиана было на должном уровне, и когда ты знаешь, что в твоем распоряжении есть такой игрок, ты можешь спокойно спать по ночам.
О возможном разговоре с Фабрегасом
— Нет, ко мне никто не подходил, и, как правило, я не люблю подобных бесед. Но мне нравится о многом беседовать с игроками. Это мой первый сезон в команде, я стараюсь лучше узнать футболистов, а они учатся понимать меня. Важно наладить хороший диалог с каждым игроком. Если честно, то, полагаю, это правильный подход. Всегда предпочитаю говорить правду, нежели лукавить.
Если
|25.02.2017 18:00
|Зрители 41612
|основной раунд: 26-й тур
|Stamford Bridge
|Антонио Конте
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