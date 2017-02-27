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27 февраля 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Антонио Конте: У «Челси» есть Виллиан, поэтому я могу спать спокойно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после победы над «Суонси» в матче 26-го тура АПЛ (3:1).

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> ответил на вопросы журналистов после победы над <span class=error>Суонси</span> в матче 26-го тура <span class=error>АПЛ</span> (3:1). Увеличить
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О целях на текущий сезон

— Очень важно продолжать в том же духе, — говорит итальянец. — Мы имеем прекрасную возможность сохранить первое место за собой. Сейчас нужно постараться улучшить наше положение, — сказал Конте.

Матч с «Суонси»? Эта команда играет очень компактно. Нам было трудно находить свободное пространство между линиями. Что касается Фабрегаса, то я очень рад за него. Но также я рад и за Матича, который отлично справился, выйдя на замену. Канте играет просто фантастически. Именно поэтому мы лидируем в чемпионате — все мои футболисты играют очень и очень хорошо, — считает Конте.

Об игре Фабрегаса

— В матче с «Суонси» я принял решение выпустить Сеска с первых минут, но не забыл, что Матич, как и Канте, проводит фантастический сезон. Мы должны продолжать в том же духе. Наша общая цель важнее отдельно взятого игрока. В любом случае я доволен игрой Фабрегаса, особенно его отношением к тренировкам.

Очень рад, что у меня есть возможность руководить игроками такого уровня, — продолжает наставник «синих». Речь идет не о об игроках среднего уровня, а о топ-футболистах. Это просто здорово, когда в твоем составе есть такой игрок, которого ты можешь поставить в основу, и он будет думать о команде, а не о личном положении.

О роли Виллиана

— Хотел бы отметить этого игрока. Педро вышел в старте, но отношение Виллиана было на должном уровне, и когда ты знаешь, что в твоем распоряжении есть такой игрок, ты можешь спокойно спать по ночам.

О возможном разговоре с Фабрегасом

— Нет, ко мне никто не подходил, и, как правило, я не люблю подобных бесед. Но мне нравится о многом беседовать с игроками. Это мой первый сезон в команде, я стараюсь лучше узнать футболистов, а они учатся понимать меня. Важно наладить хороший диалог с каждым игроком. Если честно, то, полагаю, это правильный подход. Всегда предпочитаю говорить правду, нежели лукавить.

Если какой-то игрок хочет моих объяснений по поводу принятых мною решений, моя дверь всегда открыта, а ответ остается прежним — я хочу побеждать и всегда, на каждый матч, стараюсь принимать наилучшее решение, — заключил Конте, слова которого приводит официальный сайт «Челси».

25.02.2017 18:00 Зрители 41612 основной раунд: 26-й тур Stamford Bridge
Челси 3:1 Суонси
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Антонио Конте Пол Клемент
Голы
19′ Сеск Фабрегас (Р. Педро) 4
72′ Родригес Педро (С. Фабрегас) 11
84′ Диегу Коста (Э. Азар) 19
9 Фернандо Льоренте (Г. Сигурдссон) 45+2′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
75′ Морейра Маринью Давид Луиз 30
Маркос Алонсо 3
Сеск Фабрегас 4
Н`Голо Канте 7
Диегу Коста 19
85′ Виктор Мозес 15
Курт Зума 5
76′ Родригес Педро 11
Неманья Матич 21
85′ Эден Азар 10
Виллиан 22
1 Лукаш Фабяньски
26 Кайл Нотон 35′
16 Мартин Ольссон 36′
6 Алфи Моусон
33 Федерико Фернандес
8 Лерой Фер 80′
24 Джек Корк
9 Фернандо Льоренте
23 Гильфи Тоур Сигурдссон
42 Том Кэрролл 76′
3 Джордан Айю
15 Уэйн Раутледж 81′
28 Лусиано Нарсингх
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 2
8 Угловые 1
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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