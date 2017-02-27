Аллегри: На матч с «Ювентусом» выйдет очень злой «Наполи»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего 1-го матча полуфинала Кубка Италии с «Наполи». Встреча состоится 28 февраля в Турине.
«Нас ждёт очень злой “Наполи”, ведь они в минувшем туре Серии А проиграли “Аталанте”. Они не могли потерять за три дня всё то, что тщательно выстраивали в течение двух лет, поэтому мы ждём тяжёлой игры. Задача — пробиться в финал Кубка Италии. Поскольку первый матч играем дома, главное для нас — не пропустить», — цитирует Аллегри Goal.
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