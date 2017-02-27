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27 февраля 2017, 18:17 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Полузащитник Голодюк вернулся в «Карпаты» из «Ворсклы»

Полузащитник Олег Голодюк подписал с львовскими «Карпатами» контракт сроком на 1,5 года, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Футболист подписал контракт со львовским клубом сроком на полтора года. Увеличить
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Последним клубом хавбека была полтавская «Ворскла», за которую он выступал с июня 2016-го.

На уровне Лиги Пари-Матч за «Карпаты», в течение десяти лет, Олег Голодюк провел 167 матчей, в которых забил 13 голов. Опытный полузащитник отныне будет играть за «зелено-белых» под 27-м номером.

Как сообщал УНИАН, львовские «Карпаты» накануне проиграли одесскому «Черноморцу» со счетом 0:1. Команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ — 5 набранных очков.

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