Полузащитник Голодюк вернулся в «Карпаты» из «Ворсклы»
Полузащитник Олег Голодюк подписал с львовскими «Карпатами» контракт сроком на 1,5 года, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».
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Последним клубом хавбека была полтавская «Ворскла», за которую он выступал с июня 2016-го.
На уровне Лиги
Как сообщал УНИАН, львовские «Карпаты» накануне проиграли одесскому «Черноморцу» со счетом 0:1. Команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ — 5 набранных очков.
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