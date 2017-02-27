Полузащитник Голодюк вернулся в «Карпаты» из «Ворсклы»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Последним клубом хавбека была полтавская «Ворскла», за которую он выступал с июня 2016-го.

На уровне Лиги Пари-Матч за «Карпаты», в течение десяти лет, Олег Голодюк провел 167 матчей, в которых забил 13 голов. Опытный полузащитник отныне будет играть за «зелено-белых» под 27-м номером.

Как сообщал УНИАН, львовские «Карпаты» накануне проиграли одесскому «Черноморцу» со счетом 0:1. Команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ — 5 набранных очков.