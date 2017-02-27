«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке

ЛУИС ЭНРИКЕ СЫГРАЛ ПРОТИВ «АТЛЕТИКО» В 9−1−1

Футбол Испания 2016/2017 Тур 24, 26.02.2017, 18:15 1:2 Атлетико Барселона

Девять побед, одна ничья и одно поражение — таковы результаты Луиса Энрике во главе «Барселоны» в матчах против мадридского «Атлетико». Снова обыграть «матрасников» «Барса» смогла в самый нужный момент — после двух подряд провальных матчей каталонцев и поражения «Реала» в перенесенной игре с «Валенсией». Обыграв «Атлетико», «Барса» даже выскочила на первое место турнирной таблицы — на четыре с половиной часа. На два ужасающих по качеству матча против «ПСЖ» и «Леганеса» Луис Энрике ответил масштабными перестановками — «Барса» перешла на схему 3−4−3, в которой Месси оказался полузащитником, а его место на правом краю атаки занял Рафинья.

Именно Рафинья и забил первый мяч в ворота Облака на «Висенте Кальдерон». А когда Годин сравнял счет, головой вколотив мяч в ворота тер Штегена после навеса Коке со штрафного, то «Барселона» смогла снова выйти вперед. Месси после скидки Луиса Суареса принес каталонцам победу на 86-й минуте. Отдельно стоит отметить автора предголевой передачи Юмтити: француз одержал 14-ю победу в 14 своих матчах испанского чемпионата. Для сравнения: без Юмтити «Барселона» одержала в чемпионате лишь две победы при шести ничьих и двух поражениях. Яркая победа «Барселоны» стала подарком Луису Энрике в его 100-м матче во главе каталонской команды в чемпионате. Симеоне же в 300-й раз руководил «Атлетико» в матчах всех турниров.

«РЕАЛ» ПРЕВРАТИЛ 0:2 В 3:2 ЗА 20 МИНУТ

Футбол Испания 2016/2017 Тур 24, 26.02.2017, 22:45 2:3 Вильярреал Реал

Мадридский «Реал» обзавелся новым правилом для матчей на территории автономного сообщества Валенсия — «сливочные» начинают играть, когда пропускают два гола. В среду команда Зинедина Зидана получила от «Валенсии» два мяча уже к 9-й минуте перенесенной игры и смогла затем ответить лишь одним мячом в исполнении Криштиану Роналду. А воскресенье «Реал» получил все тот же счет 2:0 на табло стадиона «Керамика» в Вильярреале. Голы Тригероса и Бакамбу позволили «Вильярреалу» вести в счете с разницей в два гола, когда до конца игры оставалось лишь 26 минут. Однако «Реал» умудрился не просто отыграться, но еще и вырвать победу!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">Bench selebrasi gol Álvaro Morata <a href="https://t.co/WL0DdG52hj">pic.twitter.com/WL0DdG52hj</a></p>— RMIndo1Video (@rmindo1videoo) <a href="https://twitter.com/rmindo1videoo/status/836036681773899776">February 27, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Наконец вернувшийся в стартовый состав Бэйл замкнул головой навес Карвахаля и открыл охоту на «подводников». Ход матча резко изменился, прежде контролировавший игру «Вильярреал» занервничал, а «Реал» все мощнее и мощнее давил на ворота хозяев поля. Окончательно же «Вильярреал» был приговорен после очень спорного пенальти, реализованного Криштиану Роналду. Португалец при этом стал первым в истории испанского чемпионата футболистом, забившим 57 голов с 11-метровых. Футболисты «Вильярреала» спорили с арбитром Хайме Латре с такой яростью, что на футбол у них сил уже не осталось. При счете 2:2 «Вильярреал» уже еле держался. И в итоге пропустил — Мората головой замкнул подачу Марселу с фланга и вернул «Реал» на первое место. Команда Зинедина Зидана по-прежнему на одно очко опережает «Барселону» и имеет в запасе перенесенный матч в Виго.

САМПАОЛИ ОБНОВЛЯЕТ РЕКОРДЫ СЕВИЛЬСКИХ ДЕРБИ

Футбол Испания 2016/2017 Тур 24, 25.02.2017, 18:15 1:2 Бетис Севилья

Почти 12 часов «Бетис» не мог распечатать ворота «Севильи» в самом горячем дерби Испании. Безголевая серия «огурцов» в матчах против «Севильи» достигла в итоге 710 минут и была прервана шикарным голом со штрафного в исполнении защитника Дурмиси. «Бетикос» уходили на перерыв под мощнейшую овацию переполненного стадиона «Бенито Вильямарин»: они вели 1:0 и во всем доминировали по итогам первого тайма.

Но в перерыве Хорхе Сампаоли провел двойную замену (на поле вышли Иборра и Бен-Йеддер) и поменял схему игры с 3−4−2−1 на 4−3−3. После этих изменений уже «Севилья» завладела подавляющим преимуществом и заслужила свою волевую победу. Голы Меркадо и Иборры принесли красно-белым яркий выигрыш 2:1 и новый рекорд севильского дерби: впервые одной команде удалось 11 раз подряд не проиграть на стадионе соперника. За это время «Севилья» шесть раз выиграла на «Бенито Вильямарин» при пяти ничьих.

РАЗ В ТРИ ГОДА И ХУРАДО СТРЕЛЯЕТ

Футбол Испания 2016/2017 Тур 24, 26.02.2017, 14:00 3:0 Эспаньол Осасуна

Победа «Эспаньола» над «Осасуной» 3:0 была достигнута благодаря голам двух бывших футболистов московских «Локомотива» и «Спартака». Эквадорец Кайседо открыл счет и затем не реализовал пенальти (его удар с 11-метрового был неплох, а прыжок в самый угол вратаря Сиригу — просто прекрасен). А на первой же минуте второго тайма Хурадо дальним ударом забил второй мяч. Для экс-футболиста «Реала» и «Атлетико» это был первый гол с 2014 года, когда Хурадо поразил ворота «Урала» в футболке «Спартака». С тех пор атакующий полузащитник провел 55 матчей без забитых мячей за «Спартак», «Уотфорд» и «Эспаньол».

«ЛАС-ПАЛЬМАС» КАТИТСЯ ВНИЗ

Футбол Испания 2016/2017 Тур 24, 24.02.2017, 22:45 0:1 Лас-Пальмас Реал Сосьедад

Летний период дозаявок принес прекрасно игравшему в атаке «Лас-Пальмасу» двух звездных новичков как раз в линию атаки — Хесе и Халиловича. Хесе с тех пор впечатляет публику искусством промахов из немыслимых ситуаций, а Халилович демонстрирует искусство растворяться на футбольном поле. Четыре матча после прихода новичков обернулись для «Лас-Пальмаса» четырьмя поражениями. Каждый раз — с разницей лишь в один мяч.