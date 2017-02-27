«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке
«СЭ» представляет главные события 24-го тура испанской примеры.
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ЛУИС ЭНРИКЕ СЫГРАЛ ПРОТИВ «АТЛЕТИКО» В 9−1−1
Девять побед, одна ничья и одно поражение — таковы результаты Луиса Энрике во главе «Барселоны» в матчах против мадридского «Атлетико». Снова обыграть «матрасников» «Барса» смогла в самый нужный момент — после двух подряд провальных матчей каталонцев и поражения «Реала» в перенесенной игре с «Валенсией». Обыграв «Атлетико», «Барса» даже выскочила на первое место турнирной таблицы — на четыре с половиной часа. На два ужасающих по качеству матча против «ПСЖ» и «Леганеса» Луис Энрике ответил масштабными перестановками — «Барса» перешла на схему 3−4−3, в которой Месси оказался полузащитником, а его место на правом краю атаки занял Рафинья.
Именно Рафинья и забил первый мяч в ворота Облака на «Висенте Кальдерон». А когда Годин сравнял счет, головой вколотив мяч в ворота тер Штегена после навеса Коке со штрафного, то «Барселона» смогла снова выйти вперед. Месси после скидки Луиса Суареса принес каталонцам победу на 86-й минуте. Отдельно стоит отметить автора предголевой передачи Юмтити: француз одержал 14-ю победу в 14 своих матчах испанского чемпионата. Для сравнения: без Юмтити «Барселона» одержала в чемпионате лишь две победы при шести ничьих и двух поражениях. Яркая победа «Барселоны» стала подарком Луису Энрике в его 100-м матче во главе каталонской команды в чемпионате. Симеоне же в 300-й раз руководил «Атлетико» в матчах всех турниров.
«РЕАЛ» ПРЕВРАТИЛ 0:2 В 3:2 ЗА 20 МИНУТ
Мадридский «Реал» обзавелся новым правилом для матчей на территории автономного сообщества Валенсия — «сливочные» начинают играть, когда пропускают два гола. В среду команда Зинедина Зидана получила от «Валенсии» два мяча уже к 9-й минуте перенесенной игры и смогла затем ответить лишь одним мячом в исполнении Криштиану Роналду. А воскресенье «Реал» получил все тот же счет 2:0 на табло стадиона «Керамика» в Вильярреале. Голы Тригероса и Бакамбу позволили «Вильярреалу» вести в счете с разницей в два гола, когда до конца игры оставалось лишь 26 минут. Однако «Реал» умудрился не просто отыграться, но еще и вырвать победу!
Наконец вернувшийся в стартовый состав Бэйл замкнул головой навес Карвахаля и открыл охоту на «подводников». Ход матча резко изменился, прежде контролировавший игру «Вильярреал» занервничал, а «Реал» все мощнее и мощнее давил на ворота хозяев поля. Окончательно же «Вильярреал» был приговорен после очень спорного пенальти, реализованного Криштиану Роналду. Португалец при этом стал первым в истории испанского чемпионата футболистом, забившим 57 голов с 11-метровых. Футболисты «Вильярреала» спорили с арбитром Хайме Латре с такой яростью, что на футбол у них сил уже не осталось. При счете 2:2 «Вильярреал» уже еле держался. И в итоге пропустил — Мората головой замкнул подачу Марселу с фланга и вернул «Реал» на первое место. Команда Зинедина Зидана
САМПАОЛИ ОБНОВЛЯЕТ РЕКОРДЫ СЕВИЛЬСКИХ ДЕРБИ
Почти 12 часов «Бетис» не мог распечатать ворота «Севильи» в самом горячем дерби Испании. Безголевая серия «огурцов» в матчах против «Севильи» достигла в итоге 710 минут и была прервана шикарным голом со штрафного в исполнении защитника Дурмиси. «Бетикос» уходили на перерыв под мощнейшую овацию переполненного стадиона «Бенито Вильямарин»: они вели 1:0 и во всем доминировали по итогам первого тайма.
Но в перерыве Хорхе Сампаоли провел двойную замену (на поле вышли Иборра и Бен-Йеддер) и поменял схему игры с 3−4−2−1 на 4−3−3. После этих изменений уже «Севилья» завладела подавляющим преимуществом и заслужила свою волевую победу. Голы Меркадо и Иборры принесли
РАЗ В ТРИ ГОДА И ХУРАДО СТРЕЛЯЕТ
Победа «Эспаньола» над «Осасуной» 3:0 была достигнута благодаря голам двух бывших футболистов московских «Локомотива» и «Спартака». Эквадорец Кайседо открыл счет и затем не реализовал пенальти (его удар с 11-метрового был неплох, а прыжок в самый угол вратаря Сиригу — просто прекрасен). А на первой же минуте второго тайма Хурадо дальним ударом забил второй мяч. Для
«ЛАС-ПАЛЬМАС» КАТИТСЯ ВНИЗ
Летний период дозаявок принес прекрасно игравшему в атаке «Лас-Пальмасу» двух звездных новичков как раз в линию атаки — Хесе и Халиловича. Хесе с тех пор впечатляет публику искусством промахов из немыслимых ситуаций, а Халилович демонстрирует искусство растворяться на футбольном поле. Четыре матча после прихода новичков обернулись для «Лас-Пальмаса» четырьмя поражениями. Каждый раз — с разницей лишь в один мяч.
Последний проигрыш — дома от «Реал Сосьедада» — вышел особенно обидным для канарской команды. «Лас-Пальмас» имел подавляющее преимущество на протяжении всего матча, но проиграл
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