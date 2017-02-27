«Арсенал» планирует усилиться защитником «ПСЖ»

Согласно информации источника, на игрока столичного клуба претендует лондонский «Арсенал». Отмечается, что сумма трансфера может составить 17 млн фунтов, однако, переход футболиста будет зависеть от нахождения в клубе Арсена Венгра. Ранее сообщалось, что наставник «пушкарей» покинет команду по окончании текущего сезона.

На данный момент 24-летний француз провел во всех турнирах 21 матч, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 23 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2020 года.