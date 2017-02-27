«Милан» готов заплатить «Челси» € 32 млн за Фабрегаса

Сам Фабрегас отказался покидать «Челси» этой зимой и не хочет менять клуб летом, но «Милан» надеется переубедить футболиста.



В нынешнем розыгрыше АПЛ 29-летний Фабрегас провёл 17 матчей (шесть — с первых минут), в которых забил три мяча, отдал семь голевых передач и получил четыре жёлтые карточки.