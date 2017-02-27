Английские фанаты по ошибке разрисовали автобус своей команды
После матча 26-го тура Английской
премьер-лиги (АПЛ) с «Мидлсбро» фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке разрисовали автобус своей команды. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает The Telegraph.
Вандалы оставили на машине надпись «Кристал Пэлас». Оказалось, «Мидлсбро» арендовал автобус у соперника. Это подтвердил источник издания в клубе.
«На наш автобус действительно нанесли граффити. В связи с этим мы обратились в полицию», — отметил представитель «Кристал Пэлас».
«Мидлсбро» воспользовался автобусом, несмотря на произошедшее. Встреча завершилась победой хозяев, единственный мяч на 34-й минуте забил Патрик ван Анхольт.
После этой победы в активе «Кристал Пэлас» стало 22 очка, клуб поднялся на 17 место в таблице АПЛ, покинув зону вылета. «Мидлсбро» располагается строчкой выше, имея в активе такое же количество очков.
|25.02.2017 18:00
|Зрители 25416
|основной раунд: 26-й тур
|Selhurst Park
|Кристал Пэлас
|1:0
|Мидлсбро
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Сэм Эллардайс
|Каранка Айтор
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter