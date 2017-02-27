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27 февраля 2017, 17:54 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Английские фанаты по ошибке разрисовали автобус своей команды

После матча 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Мидлсбро» фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке разрисовали автобус своей команды. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает The Telegraph.

Вандалы оставили на машине надпись «Кристал Пэлас». Оказалось, «Мидлсбро» арендовал автобус у соперника. Это подтвердил источник издания в клубе.

«На наш автобус действительно нанесли граффити. В связи с этим мы обратились в полицию», — отметил представитель «Кристал Пэлас».

«Мидлсбро» воспользовался автобусом, несмотря на произошедшее. Встреча завершилась победой хозяев, единственный мяч на 34-й минуте забил Патрик ван Анхольт.

После этой победы в активе «Кристал Пэлас» стало 22 очка, клуб поднялся на 17 место в таблице АПЛ, покинув зону вылета. «Мидлсбро» располагается строчкой выше, имея в активе такое же количество очков.

25.02.2017 18:00 Зрители 25416 основной раунд: 26-й тур Selhurst Park
Кристал Пэлас 1:0 Мидлсбро
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сэм Эллардайс Каранка Айтор
Голы
34′ Патрик ван Анхолт (Й. Кабай) 3
Составы
Уэйн Хеннесси 13
83′ Джоэл Уорд 2
Джеймс Томкинс 5
Мамаду Сако 12
Эндрос Таунсенд 10
Лука Миливоевич 28
Джейсон Панчеон 42
Кристиан Бентеке 17
87′ Патрик ван Анхолт 3
Джеффри Шлупп 31
30′ 63′ Йоан Кабай 7
76′ Джеймс Макартур 18
88′ Уилфрид Заа 11
Скотт Данн 6
26 Аррибас Виктор Вальдес
2 Фабиу да Силва 75′
4 Даниэль Айяла
5 Бернардо Эспиноса
6 Бен Гибсон
14 Мартен де Рон
19 Стюарт Даунинг
21 Гастон Рамирес
34 Адам Форшоу 61′
27 Адлен Гедиура
10 Альваро Негредо 45′
29 Рюди Гестед
18 Кристиан Стуани 79′
37 Адама I Траоре
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 4
4 Угловые 2
13 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Мидлсбро
Новости Матчи Состав Статистика
Кристал Пэлас
Новости Матчи Состав Статистика
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