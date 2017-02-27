Английские фанаты по ошибке разрисовали автобус своей команды

Вандалы оставили на машине надпись «Кристал Пэлас». Оказалось, «Мидлсбро» арендовал автобус у соперника. Это подтвердил источник издания в клубе.

«На наш автобус действительно нанесли граффити. В связи с этим мы обратились в полицию», — отметил представитель «Кристал Пэлас».

«Мидлсбро» воспользовался автобусом, несмотря на произошедшее. Встреча завершилась победой хозяев, единственный мяч на 34-й минуте забил Патрик ван Анхольт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Palace fans vandalise what they think is the boro coach. But boro flew down and borrowed one of the palace coaches causing £40k of damage ?? <a href="https://t.co/SsXn6F6KoR">pic.twitter.com/SsXn6F6KoR</a></p>— Rich Cook (@Rickyc1234) <a href="https://twitter.com/Rickyc1234/status/835861320817917952">February 26, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После этой победы в активе «Кристал Пэлас» стало 22 очка, клуб поднялся на 17 место в таблице АПЛ, покинув зону вылета. «Мидлсбро» располагается строчкой выше, имея в активе такое же количество очков.