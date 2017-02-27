Агент: Раньери интересуются в Китае и Италии, но приоритет — возвращение в АПЛ
Агент бывшего главного тренера «Лестер Сити» Клаудио Раньери Стив Катнер сообщил, что его клиент уже получил несколько предложений после увольнения из английского клуба, но хотел бы снова тренировать клуб АПЛ.
«К кандидатуре Клаудио есть интерес, в частности в Китае и Италии. Но его приоритетом является возвращение в чемпионат Англии. Он приступит к работе сразу, как поступит предложение от одной из команд АПЛ», — цитирует Катнера Daily Express.
Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл клуб к первой в истории победе в чемпионате Англии. В этом сезоне после 25 сыгранных матчей команда идёт лишь на 18-м месте в таблице АПЛ.
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