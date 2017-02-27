«К кандидатуре Клаудио есть интерес, в частности в Китае и Италии. Но его приоритетом является возвращение в чемпионат Англии. Он приступит к работе сразу, как поступит предложение от одной из команд АПЛ», — цитирует Катнера Daily Express.



Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл клуб к первой в истории победе в чемпионате Англии. В этом сезоне после 25 сыгранных матчей команда идёт лишь на 18-м месте в таблице АПЛ.