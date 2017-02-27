«Бавария»: полная сетка мячей в подарок тренеру
«СЭ» представляет пять главных событий 22-го тура немецкой бундеслиги.
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ЮБИЛЕИ ТУРА: ТЫСЯЧА АНЧЕЛОТТИ И СОТНЯ НОЙЕРА
Баварский босс Румменигге преподнес перед игрой Анчелотти, для которого субботний матч стал 1000-м как тренера (591 из них выиграл), большой и яркий букет. Подопечные же итальянца сделали наставнику щедрый подарок в виде полной сетки мячей в чужих воротах. Впрочем, и сам «Гамбург» в последнее время для баварцев и их тренеров на «Альянц-Арене» всегда подарок — хозяева выиграли здесь у северян восемь встреч подряд с общим счетом 45:3! Левандовски в этом туре в 36-й раз в бундеслиге забил за матч 2 гола и более, в 5-й раз — три мяча и более. Всего в 132 официальных поединках за «Баварию» поляк отличился 95 раз. Впечатленный цифрами и игрой бомбардира Румменигге заявил: мол, Левандовски принадлежит к категории Герда Мюллера. Поляк в нынешнем чемпионате провел уже 19 мячей и вполне может, как и в прошлом, снова взять рубеж в 30 голов. Заметим, старина Мюллер три десятка «штук» и более с первенства-1968/1969 по турнир-1973/1974 наколачивал 5 раз.
Удостоился похвалы и нынешний Мюллер — который Томас. Чемпион мира играл «под» Левандовски (Тиагу Алькантара оттянулся в середину поля на позицию отсутствовавшего
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРА: ОБАМЕЯНГ СНОВА В ДЕЛЕ
Свершилось! 471 минуту подряд дортмундец Обамеянг не посылал мяч в сетку соперников, и вот во Фрайбурге «засуха» габонца, наконец, закончилась. Ройс выдал ему такой пас, что забить, наверняка, могла бы любая бабушка — форвард закатил мяч в пустые ворота приблизительно с метра. А потом сделал и дубль — свой пятый в сезоне. Особенно рад возвращению Обамеянга в дело, конечно, Тухель, который не раз заявлял, что своих целей в сезоне команда может добиться только с пребывающим в боевой форме ее главным форвардом. После субботнего тура у Обаменяга 19 голов, и гонку бомбардиров бундеслиги он возглавляет вместе с
Вообще гости во Фрайбурге на глазах сидевшего на трибуне бундестренера Лева делали на поле, что хотели. Нанесли, например, 26 ударов по воротам — лучший результат клуба в сезоне.
ПАРОЧКА ТУРА: ВЕРНЕРА И ФОРСБЕРГА НЕ ОСТАНОВИТЬ
До приезда в Лейпциг оборона «Кельна» по надежности была второй в лиге (за 21 тур — 19 пропущенных мячей) после баварской (13). Однако против лихой атаки сенсационного новичка высшего дивизиона защита гостей оказалась дырявой, как дуршлаг. И, по сути, ничего не могла противопоставить «сладкой парочке» хозяев
А 25-летний ататкующий хавбек Форсберг уже играет в национальной команде — правда, в шведской. В «Лейпциге» же он заводила, умеет забивать и, тем более, выдавать результативные передачи — по системе «гол+пас» у него в 18 сыгранных матчах 17 очков (7+10). Неслучайно зимой интерес к нему проявляли «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус». Но в «Лейпциге» точно не дремлют — две недели назад Форсберг подписал в клубе контракт до 2022 года, согласно которому по информации Bild будет получать 4 миллиона в год.
Еще один лейпцигский герой, выдавший
ОТСТАВКА ТУРА: «ВОЛКИ» УКАЗАЛИ ИСМАЭЛЮ НА ДВЕРЬ
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«ВОЛЕЙБОЛ» ТУРА: ШТИНДЛЬ ОТКРЫЛ СЧЕТ РУКОЙ
Штиндль, герой недавней схватки в Лиге Европы с «Фиорентиной», которой вколотил три мяча (уступая в гостях 0:2, менхенгладбахцы сделали 4:2 и вышли в следующий этап), был в центре внимания и в Ингольштадте, где снова забил. Правда, рукой. После углового в исполнении Вендта мяч от головы защитника хозяев Матипа изменил направление, попал в грудь форварда «Боруссии», потом в руку, а от нее — с трех метров в сетку. Судья Дингерт гол засчитал, хотя ситуация, как минимум, спорная. Лагерь хозяев, конечно, кипел от возмущения, а гости, понимая ингольштадцев, утверждали, что Штиндль сыграл рукой неумышленно. По мнению же известного в прошлом арбитра Кинхефера, прокомментировавшего ситуацию в Bild am Sonntag, засчитывать гол было нельзя — Штиндль делал активное движение, забил мяч рукой. При этом арбитр подчеркивает: мол, не приписывал бы игроку умышленное действие, ведь все произошло очень быстро.
Между прочим, Штиндль и в прошлом туре с «Лейпцигом» (1:2) сыграл в «волейбол», но тогда судья справедливо гол отменил. В Ингольштадте же по игре у «маленькой» «Боруссии» перевеса не было, однако 3 очка она
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