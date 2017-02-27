«Бавария»: полная сетка мячей в подарок тренеру

ЮБИЛЕИ ТУРА: ТЫСЯЧА АНЧЕЛОТТИ И СОТНЯ НОЙЕРА

Баварский босс Румменигге преподнес перед игрой Анчелотти, для которого субботний матч стал 1000-м как тренера (591 из них выиграл), большой и яркий букет. Подопечные же итальянца сделали наставнику щедрый подарок в виде полной сетки мячей в чужих воротах. Впрочем, и сам «Гамбург» в последнее время для баварцев и их тренеров на «Альянц-Арене» всегда подарок — хозяева выиграли здесь у северян восемь встреч подряд с общим счетом 45:3! Левандовски в этом туре в 36-й раз в бундеслиге забил за матч 2 гола и более, в 5-й раз — три мяча и более. Всего в 132 официальных поединках за «Баварию» поляк отличился 95 раз. Впечатленный цифрами и игрой бомбардира Румменигге заявил: мол, Левандовски принадлежит к категории Герда Мюллера. Поляк в нынешнем чемпионате провел уже 19 мячей и вполне может, как и в прошлом, снова взять рубеж в 30 голов. Заметим, старина Мюллер три десятка «штук» и более с первенства-1968/1969 по турнир-1973/1974 наколачивал 5 раз.

Удостоился похвалы и нынешний Мюллер — который Томас. Чемпион мира играл «под» Левандовски (Тиагу Алькантара оттянулся в середину поля на позицию отсутствовавшего из-за небольшого повреждения Хаби Алонсо) и хоть снова не послал мяч в сетку, однако записал на свой счет 3 голевые передачи. Анчелотти на пресс-конференции сказал: «Мюллер был лучшим на поле, он очень хорошо двигался. Да, не забил, но участвовал во всех важных атакующих ситуациях. Конечно, все сегодня играли хорошо, но ключом к успешной атаке был Мюллер». Юбилей отпраздновал и Нойер — в форме «Баварии» провел 100-й матч в бундеслиге на «ноль». Впереди него только легендарные Кан (163) и Майер (136). Куда менее радостный день получился у голкипера «Гамбурга» Адлера, у которого Нойер некогда в сборной был дублером. Для вратаря, проводившего 250-ю встречу в бундеслиге, это было 16 свидание с мюнхенцами, которых он пока ни разу не одолел (3 ничьи, 13 поражений). В матчах с баварцами Адлер пропустил 50 мячей….

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРА: ОБАМЕЯНГ СНОВА В ДЕЛЕ

Свершилось! 471 минуту подряд дортмундец Обамеянг не посылал мяч в сетку соперников, и вот во Фрайбурге «засуха» габонца, наконец, закончилась. Ройс выдал ему такой пас, что забить, наверняка, могла бы любая бабушка — форвард закатил мяч в пустые ворота приблизительно с метра. А потом сделал и дубль — свой пятый в сезоне. Особенно рад возвращению Обамеянга в дело, конечно, Тухель, который не раз заявлял, что своих целей в сезоне команда может добиться только с пребывающим в боевой форме ее главным форвардом. После субботнего тура у Обаменяга 19 голов, и гонку бомбардиров бундеслиги он возглавляет вместе с экс-партнером по «Боруссии» Левандовски. Наверняка габонец и поляк вскоре сравняются и в дортмундской табели о рангах. У Обамеянга в бундеслиге 73 мяча, у Левандовски в этом турнире в форме «Боруссии» — 74.

Вообще гости во Фрайбурге на глазах сидевшего на трибуне бундестренера Лева делали на поле, что хотели. Нанесли, например, 26 ударов по воротам — лучший результат клуба в сезоне. Желто-черным явно пошла на пользу свободная от матчей минувшая неделя — отдохнувшие дортмундцы были быстры, голодны, радовались мячу, уверенно шли в единоборства. Заметим, «Боруссия» одолела «Фрайбург» в 12 раз подряд — подобной победной серии у желто-черных нет ни против одной другой команды бундеслиги. Для Тухеля, проводившего как тренер 226-й матч в высшем немецком дивизионе, это оказался 100-й выигрыш. Теперь «Боруссию» снова ждет жесткий график: во вторник — выездной четвертьфинал Кубка Германии с «Лотте», через неделю — домашняя схватка за выход в восьмерку сильнейших в Лиге чемпионов с «Бенфикой» (в Лиссабоне дортмундцы уступили 0:1), между двумя этими поединками — свидание на своем стадионе в бундеслиге с «Байером».

ПАРОЧКА ТУРА: ВЕРНЕРА И ФОРСБЕРГА НЕ ОСТАНОВИТЬ

До приезда в Лейпциг оборона «Кельна» по надежности была второй в лиге (за 21 тур — 19 пропущенных мячей) после баварской (13). Однако против лихой атаки сенсационного новичка высшего дивизиона защита гостей оказалась дырявой, как дуршлаг. И, по сути, ничего не могла противопоставить «сладкой парочке» хозяев Вернер-Форсберг. В прошлое воскресенье в Менхенгладбахе (2:1) эти ребята выдали друг друг по голевому пасу и нынче организовали первый мяч — Форсберг открыл счет после передачи Вернера. Последний отличился и самолично — снял в матче все вопросы, проведя третий гол. Всего 20-летний Вернер в 21-й своей встрече за «Лейпциг» наколотил 13 мячей — столько же, сколько ранее в 95 матчах за «Штутгарт». Этот форвард нынче — самый результативный немецкий игрок, которого, понятно, многие видят в сборной страны.

А 25-летний ататкующий хавбек Форсберг уже играет в национальной команде — правда, в шведской. В «Лейпциге» же он заводила, умеет забивать и, тем более, выдавать результативные передачи — по системе «гол+пас» у него в 18 сыгранных матчах 17 очков (7+10). Неслучайно зимой интерес к нему проявляли «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус». Но в «Лейпциге» точно не дремлют — две недели назад Форсберг подписал в клубе контракт до 2022 года, согласно которому по информации Bild будет получать 4 миллиона в год.

Еще один лейпцигский герой, выдавший гала-представление против «Кельна» (2 результативные передачи), — 22-летний гвинейский технарь хавбек Кейта. Он, говорят, уже на карандаше у дортмундцев, ПСЖ и «Арсенала». Но как и в случае с Форсбергом, «Лейпциг» готов продлить с ним контракт (нынешний действует до 2020-го) на улучшенных условиях. Так что с настроением у лидеров команды, рвущейся в Лигу чемпионов, полный порядок. Заметим, «Лейпциг» одержал уже 15-ю победу — ранее за всю историю бундеслиги среди выходцев из второго дивизиона лишь «Кайзерслаутерну» в чемпионском для него сезоне-1997/1998 удалось после 22 тура выиграть полтора десятка раз. Кельнцы же, взявшие в последних трех турах лишь очко, покидали поле с каменными лицами. Хорошо хоть, что тренер Штегер разрешил им участвовать в понедельник в традиционном карнавале. Там улыбка возвращается ко всем.

ОТСТАВКА ТУРА: «ВОЛКИ» УКАЗАЛИ ИСМАЭЛЮ НА ДВЕРЬ

«Волки» сражались за тренера Исмаэля из-зо всех сил. В матче с «Вердером» нанесли 27 ударов по воротам (бременцы — 7), владели мячом 72 процента времени, дважды обстучали штангу. Не хватало только удачи. А без нее в футболе, впрочем, как и в жизни, никуда… Очередное подтверждение — отставка после тура Исмаэля. Его наследником будет 54-летний голландец Йонкер, который станет в текущем сезоне уже третим наставником «Вольфсбурга». Напомним, 18 октября 2016-го Исмаэль сменил на тренерском посту Хеккинга (он нынче в менхенгладбахской «Боруссии»), однако в 15 турах добился лишь 5 побед. При этом проиграл 9 раз, и одну встречу команда завершила вничью. В итоге «волки» погрузились в пучину борьбы за выживание в высшем свете. Йонкер же, который в последнее время руководил работой с молодежью в лондонском «Арсенале», для «Вольфсбурга» — не чужой. Некогда был ассистентом здесь у Магата, потом у Кестнера. До этого с 2009 года трудился помощником ван Гала в «Баварии», после увольнения соотечественника временно испонял обзанности главного тренера и вывел мюнхенцев в Лигу чемпионов. Теперь ему надо навести порядок в недавно еще амбициозном «Вольфсбурге», а главное — спасти команду от провала во второй дивизион.

«ВОЛЕЙБОЛ» ТУРА: ШТИНДЛЬ ОТКРЫЛ СЧЕТ РУКОЙ

Штиндль, герой недавней схватки в Лиге Европы с «Фиорентиной», которой вколотил три мяча (уступая в гостях 0:2, менхенгладбахцы сделали 4:2 и вышли в следующий этап), был в центре внимания и в Ингольштадте, где снова забил. Правда, рукой. После углового в исполнении Вендта мяч от головы защитника хозяев Матипа изменил направление, попал в грудь форварда «Боруссии», потом в руку, а от нее — с трех метров в сетку. Судья Дингерт гол засчитал, хотя ситуация, как минимум, спорная. Лагерь хозяев, конечно, кипел от возмущения, а гости, понимая ингольштадцев, утверждали, что Штиндль сыграл рукой неумышленно. По мнению же известного в прошлом арбитра Кинхефера, прокомментировавшего ситуацию в Bild am Sonntag, засчитывать гол было нельзя — Штиндль делал активное движение, забил мяч рукой. При этом арбитр подчеркивает: мол, не приписывал бы игроку умышленное действие, ведь все произошло очень быстро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="de" dir="ltr">Hand-Ärger um Stindl: "Nicht astrein, aber kein Regelverstoß" - Das Gladbacher Führungstor erhitzt die Gemüter <a href="https://twitter.com/hashtag/FCI?src=hash">#FCI</a> <a href="https://t.co/Gz23RJcVPE">https://t.co/Gz23RJcVPE</a></p>— kicker - Ingolstadt (@kicker_FCI) <a href="https://twitter.com/kicker_FCI/status/835921578877677569">February 26, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>