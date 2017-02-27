Митрюшкин вошёл в сборную тура чемпионата Швейцарии

Митрюшкин отстоял на ноль в матче 22-го тура с «Лозанной» (1:0), продлив свою сухую серию до двух игр.



Также в символическую сборную попал бывший защитник московского «Спартака» Марек Сухи, который ныне выступает за «Базель». В матче с «Люцерном» чех отметился голом, а «Базель» выиграл (3:1).



Всего в нынешнем сезоне 21-летний голкипер принял участие в 22 матчах чемпионата Швейцарии и пропустил 36 голов.