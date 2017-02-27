Экс-хавбек «Арсенала» Юнгберг будет тренировать «Вольфсбург»

39-летний Юнгберг, который до этого был тренером в футбольной академии «Арсенала», вошёл в тренерский штаб Андриса Йонкера. Сегодня, 27 февраля, 54-летний специалист возглавил «Вольфсбург». Голландец подтвердил, что швед будет работать в немецком клубе.



После 22 туров «Вольфсбург» занимает в чемпионате Германии 14-е место, находясь в четырёх очках от зоны вылета.