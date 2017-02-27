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27 февраля 2017, 17:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-хавбек «Арсенала» Юнгберг будет тренировать «Вольфсбург»

Швед Фредрик Юнгберг, известный по выступлению за «Арсенал» и сборную Швеции, будет тренировать «Вольфсбург». Об этом сообщает Deutsche Welle.

39-летний Юнгберг, который до этого был тренером в футбольной академии «Арсенала», вошёл в тренерский штаб Андриса Йонкера. Сегодня, 27 февраля, 54-летний специалист возглавил «Вольфсбург». Голландец подтвердил, что швед будет работать в немецком клубе.

После 22 туров «Вольфсбург» занимает в чемпионате Германии 14-е место, находясь в четырёх очках от зоны вылета.

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